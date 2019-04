Herrera orgulhoso por fazer história no FC Porto

Héctor Herrera diz que nunca esperou construir uma história tão longa no FC Porto. O médio mexicano, que igualou Lucho González, icónico capitão dos dragões, como o médio estrangeiro com mais jogos no clube, recorda o início da carreira nos dragões.

"Nunca esperei fazer tantos jogos no clube. Recordo-me bem dos primeiros treinos e jogos pelo FC Porto. Achava difícil fazer tantos jogos, tanta era a qualidade e experiência dos jogadores que cá estavam", disse, em declarações ao "O Jogo".

Depois de uma primeira temporada difícil com Paulo Fonseca e Luís Castro, Herrera ficou com uma certeza em relação ao percurso no clube: "Fiquei ciente que teria de trabalhar para ganhar o meu lugar, mas nunca pensei que pudesse chegar a este momento que atualmente vivo, como capitão e referência do clube".

Herrera leva 241 jogos de dragão ao peito, em seis épocas disputadas e não hesitou em comentar o facto de ter igualado "El Comandante" no número de jogos com a camisola portista. "É um orgulho representar este clube e igualar um dos meus ídolos infância. Admiro-o muito como jogador e pessoa, até porque tive a felicidade de partilhar relvado e balneário com ele. É um dos capitães que mais me ajudou".

O médio mexicano está em final de contrato com o FC Porto, e poderá só ir até aos 246 jogos no clube. No entanto, Herrera diz que "quer continuar a bater recordes no clube".

"Espero continuar a acumular jogos para esta marca histórica crescer. Um dia, disse que ficaria encantado se pudesse entrar na história do clube, e hoje isso está a acontecer. Mas não me chega, quero continaur a bater recordes para estar num dos lugares mais altos da história do clube", rematou.