Pepa em final de contrato com o Tondela e com interessados no estrangeiro

Pepa pode estar de saída do Tondela no final da temporada, com o Beitar Jerusalém, de Israel, interessado no treinador português, segundo avança o portal israelita "Sports 5".

O técnico de 38 anos está em final de contrato com o Tondela, e pode deixar o país, naquela que seria a sua primeira experiência no estrangeiro na sua ainda curta carreira como treinador. No entanto, de acordo com a publicação, Ronny Levy é o favorito a assumir o cargo. O técnico israelita, sem clube após a saída do Anorthosis do Chipre, pode regressar ao Beitar, que orientou em 2010 e 2013.

Pepa chegou ao Tondela a meio da temporada 2016/17, e conduziu o clube a duas manutenções consecutivas. Esta temporada, continua numa luta acesa para salvar o emblema beirão da despromoção. Antes, representou o Moreirense, na sua primeira experiência na I Liga, e subiu o Feirense ao principal escalão, em 2015/16, apesar de não ter terminado a temporada.

A carreira do antigo jogador nos bancos começou em 2007, nas camadas jovens do Sacavenense. Depois de passagens pelo Odivelas, Taboeira e Benfica, estreou-se como treinador principal em 2013, na Sanjoanense.