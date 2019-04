Luís Godinho apita o Benfica-Marítimo. Fuga de informação desmentida

Luís Godinho será o árbitro da partida que encerra a 30ª jornada da I Liga, entre Benfica e Marítimo, no Estádio da Luz, desmentindo a alegada fuga de informação.

A página "Polvo das Antas" divulgou que o árbitro da partida seria Tiago Martins, revelação desmentida pela confirmação oficial da Liga de Clubes. No sábado, o agente César Boaventura revelou antecipadamente as equipas de arbitragem para todas as partidas do dia. Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já anunciou que vai investigar as fugas de informação.

O árbitro de Évora de 33 anos vai ajuizar a quarta partida do Benfica esta temporada, depois de ter estado no empate frente ao Sporting, na terceira jornada do campeonato, na vitória contra o Rio Ave, jogo de estreia de Bruno Lage, e também no triunfo das águias por 2-1, novamente contra o Sporting, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Luís Godinho será auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo. Pedro Ramalho desempanhará a função de quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol estará Bruno Esteve como videoárbitro da partida, com António Godinho a auxiliar na função.

O Benfica-Marítimo arranca esta segunfa-feira, às 20h15, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.