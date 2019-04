Do Sporting para o Benfica. Camacho no radar das águias

O Benfica está interessado na contratação do jovem extremo português Rafael Camacho, atualmente ao serviço do Liverpool. Segundo o "Record", representantes dos dois clubes vão reunir-se em breve para que as águias apresentem uma primeira proposta formal pelo internacional sub-19 português.

Camacho, de apenas 18 anos, treina regularmente sob comandos de Jurgen Klopp, na equipa principal, mas é mais utilizado nas equipas sub-23 e sub-19, tendo realizado apenas dois jogos pela equipa principal, frente ao Wolverhampton, na Taça de Inglaterra, e contra o Crystal Palace, jogo que marcou a estreia na Premier League.

O extremo entrará em último ano de contrato com os "reds", que ainda não renovaram o atual vínculo com o português, factor que pode ajudar a reduzir o valor de uma eventual transferência.

Camacho esteve muito perto de ser reforço do Sporting, em janeiro, por empréstimo até ao final da temporada, mudança que Jurgen Klopp não permitiu. Já na altura, existiu o rumor do interesse do Benfica, pelo que Camacho é um desejo antigo das águias.

O português começou carreira em Alcochete, no Sporting, e rumou ao Manchester City em 2013, na altura com apenas 14 anos. Regressou a Portugal em 2015, para o Real Massamá, emprestado pelos "citizens", e trocou Manchester pelo Liverpool, em 2016.