Celtics seguem em frente nos "play-offs" da NBA

Os Boston Celtics eliminaram os Indiana Pacers da luta pelo título da NBA, após vencer a eliminatória dos quartos de final da conferência este por 4-0.

A equipa de Brad Stevens completou a série com uma última vitória em Indiana, por 110-106. Gordon Hayward, que regressou de grave lesão no início da temporada e tem tido desempenhos aquém das expectativas esta época, foi a grande figura da partida, com 20 pontos, duas assistências e três ressaltos.

Bogdanovic e Tyreke Evans ultrapassaram a marca dos 20 pontos na equipa dos Indiana Pacers, mas não conseguiram evitar a última derrota da temporada. Jayson Tatum registou 18 pontos e oito ressaltos, enquanto que Al Horford apontou um duplo-duplo, com 14 pontos e 12 assistências.

Mais três à porta da próxima ronda

Golden State Warriors, Toronto Raptors e Portland Trail Blazers venceram e estão agora a uma vitória da qualificação para a próxima fase. Os campeões em título venceram os Clippers, em Los Angeles, por 113-105, com Klay Thompson e Kevin Durant a ultrapassar a marca dos 30 pontos.

Os Portland Trail Blazers voltaram a vencer em casa dos Oklahoma City Thunder e colocam a equipa de Russell Westbrook e Paul George a uma derrota da eliminação. O "MVP" em título, o "Mister Triple Double", fez "apenas" 14 pontos, sete assistências e nove ressaltos.

Raptors voltaram a fazer jus ao forte favoritismo frente aos Orlando Magic e venceram, sem grande dificuldade, por 107-85, com Kawhi Leonard em grande destaque, com 34 pontos.