Encontrados os corpos de três alpinistas desaparecidos no Canadá

Os corpos de três alpinistas profissionais foram encontrados no domingo, no Canadá. Os austríacos David Lama e Hansjörg Auer e o norte-americano Jess Roskelley eram três dos melhores alpinistas do mundo e estavam desaparecidos desde terça-feira.

Na altura do desaparecimento, os alpinistas, tidos como dos melhores do mundo, estavam a escalar os 3.295 metros do Howse Peak, nas Montanhas Rochosas do Canadá, quando deixaram de dar sinais de vida, após uma avalanche.

Depois de ter sido dado o alerta do desaparecimento, “de imediato os especialistas em segurança do parque entraram em ação por via aérea, tendo observado sinais de avalancha e detritos com equipamento de escalada”, refere um comunicado da Parks Canada.

Segundo os especialistas, o local foi atingido por uma derrocada suficientemente forte para destruir um edifício de pequenas dimensões.