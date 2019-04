A luta pelo título, o recordista Herrera e o possível jovem reforço

Os rostos de Bruno Lage, Hector Herrera e Rafael Camacho estão nas primeiras páginas dos diários desportivos desta segunda-feira.

O jornal A Bola lança o Benfica-Marítimo de logo à noite, com o rosto do técnico benfiquista e a frase "Foco no título".

No diário O Jogo, os 241 jogos do capitão portista Herrera, um número que iguala o de Lucho Gonzalez, recorde de utilização de médios estrangeiros nos dragões. "Quero continuar a bater recordes", diz o captão dos campeões nacionais.

No Record, lê-se que "Benfica quer Camacho". Trata-se de um jovem luso-anogolano dos quadros do Liverpool, que passou pela fomrção do Sporting.

Por sua vez, A Bola aponta o craque a Alvalade: "Leão vai aos 5 milhões por Rafel Camacho."

Nos jornais de Lisboa, o destaque azul e branco vai para declarações de Danilo: "Vamos esperar que o Benfica escorregue."