Operação Páscoa. Cinco mortos nas estradas portuguesas

Cinco mortos e 22 feridos em mais de 600 acidentes, é o mais recente balanço da Operação de Páscoa da GNR.

Domingo foi o dia mais trágico, com registo de quatro vítimas mortais, todas em acidentes com motociclos. “Eram condutores de motociclos que na colisão com veículos ligeiros acabaram por falecer”, adianta à Renascença o Major Lourenço Lopes, da GNR.

As patrulhas da Guarda Nacional Republicana estão nas estradas desde quinta-feira em ações de fiscalização e sensibilização. A GNR vai manter o dispositivo até às 24h00 de segunda-feira.