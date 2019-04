Conservatórias entram em semana de greve

Os trabalhadores dos Serviços do Instituto dos Registos e do Notariado iniciam esta segunda-feira uma greve de quatro dias, que se prevê com forte adesão.

As reivindicações dos trabalhadores incluem o cumprimento da negociação coletiva, pela melhoria das condições de trabalho, pela abertura e regulamentação de concursos internos e externos, entre outros.

O Sindicato Nacional dos Registos pede a “regulamentação do ingresso e de ocupação dos postos de trabalho nas carreiras especiais de Conservador de Registos e de Oficial de Registos, regulamentação da formação profissional inicial específica e continua nas carreiras especiais de Conservador e de Oficial de Registos" e um “diploma com determinação do número de posições remuneratórias e identificação dos respetivos níveis remuneratórios”.