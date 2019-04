Soflusa. Greve nas horas de ponta

Os trabalhadores da Soflusa, empresa de transporte fluvial que opera entre o Barreiro e Lisboa, entram em greve esta segunda e terça-feira para reivindicar uma nova escala de serviços e a contratação de profissionais. A paralisação dos trabalhadores do transporte fluvial será parcial, de três horas por turno.

Segundo Carlos Costa, da Fectrans – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, o principal motivo para a realização da greve é a “sobrecarga da escala de serviços, em que não estão a ser contemplados alguns planos de segurança”.

A Soflusa comunicou, no seu ‘site’, que nos dias 22 e 23 de abril o serviço é realizado em apenas três períodos, entre as 00h05 e as 01h30, as 10h15 e as 17h45 e das 22h00 às 23h30. Há ainda uma ligação às 5h20, decorrente dos serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social.

“Durante os períodos de interrupção do serviço, os terminais fluviais estão encerrados, por motivos de segurança”, informou.