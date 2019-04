Marítimo diz estar “a postos” para jogo contra Benfica

O Marítimo assegurou que está "tudo a postos", apesar das várias ausências, para a partida de segunda-feira diante do Benfica.

Numa nota publicada no sítio oficial do emblema madeirense é referido que Edgar Costa e Leandro Cardoso não marcaram presença no último treino, ambos devido a lesão.

O capitão Edgar Costa, que iria falhar a deslocação a Lisboa de qualquer forma, por cumprir um jogo de castigo, recupera de um problema no tornozelo e no pé esquerdo e está em dúvida para a receção ao Tondela, da ronda 31.

O defesa Zainadine e o avançado Joel também são ausências frente aos encarnados após terem visto o quinto cartão amarelo no campeonato na receção ao Feirense (2-0).

O Marítimo, 12.º classificado, com 33 pontos, visita o Benfica, segundo, com 72, na segunda-feira, para a jornada 30, com o apito inicial marcado para as 20h15, no Estádio da Luz, em Lisboa.