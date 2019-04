Borussia goleou e mantém pressão sobre Bayern

O Borussia Dortmund goleou por 4-0 na receção ao Friburgo, na 30.ª jornada da liga alemã de futebol, recolocando-se a um ponto de distância do líder Bayern de Munique, a quatro rondas do fim da prova.

Os golos da equipa do português Raphael Guerreiro foram apontados por Sancho, Reus, Gotze e Paco Alcácer.

O Borussia, que há duas jornadas perdeu o primeiro lugar para o Bayern, ao ser goleado por 5-0 em Munique, continua no segundo posto, com 69 pontos, menos um do que o hexacampeão germânico, que no sábado venceu o Werder Bremen, por 1-0.