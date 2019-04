“Quem ganhou as eleições na Ucrânia foi a Rússia"

Pierre

22 abr, 2019 Paris 12:42

Quem ganhou foram 73% de ucranianos contra os 25% do ex presidente.Opinioes todos podem ter ,mas perante esta avassaladora vitória ainda há quem cante vitória perante uma estrondosa derrota.Se a ucranea se irá inclinar para ocidente ,russia ou neutra veremos.A Ucranea é considerada a auto estrada por excelência para atacar a RUSSIA por isso a falta de censo da UCRANEA e OCIDENTE pode desenncadear guerra na UCRANEA GLOBAL e a EU e EUA estão longe de assumir confronto direto com a segunda potencia nuclear.