Lyon e Barcelona em vantagem nas meias-finais da Champions feminina

O tricampeão em título Lyon e o Barcelona adiantaram-se nas meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao vencerem na receção ao Chelsea (2-1) e no reduto do Bayern Munique (1-0), respetivamente, na primeira mão.

As gaulesas, campeãs da Europa em 2010/11, 2011/12, 2016/17, 2017/18 e 2018/19, chegaram a ter uma vantagem de dois tentos, face a um autogolo da sueca Magdalena Ericsson, aos 27 minutos, e a um golo de Amandine Henry, aos 39.

O Chelsea, que nunca foi finalista, falhou uma grande penalidade aos 45+2 minutos, quando Sarah Bouhaddi parou o remate de Francesca Kirby, mas, na segunda parte, aos 72, conseguiu mesmo reduzir, pela escocesa Erin Cuthbert.

O encontro ficou também marcado pela presença nas bancadas do OL Stadium de 22.911 espetadores, um recorde na prova sem contar com as finais.

Na segunda mão, em 28 de abril, em Inglaterra, as londrinas vão tentar repetir o feito das vizinhas do Arsenal, que, em 2006/07, foram a primeira, e ainda única, equipa inglesa a atingir a final, tendo mesmo conquistado o cetro.

Por seu lado, o Barcelona, que procura, tal como as bávaras, a primeira final, logrou um precioso triunfo na Alemanha, graças a um tento solitário da francesa Kheira Hamraoui, já na segunda parte, aos 63 minutos.

As catalãs estão, assim, em excelente posição para se tornarem a primeira equipa espanhola a atingir a final, recebendo dentro de uma semana as germânicas no 'Mini Estadi'.

A final da edição 2018/19 da Liga dos Campeões feminina está marcada para 18 de maio, no Groupama Arena, em Budapeste, na Hungria.