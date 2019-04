PAOK é campeão grego

O PAOK, de Vieirinha e Sérgio Oliveira, sagrou-se campeão grego, interrompendo uma “seca” que já durava desde 1984/85.

O conjunto de Salonica precisava apenas de um empate na receção ao Levadiakos na penúltima jornada do campeonato, mas impôs-se com uma goleada por 5-0.

Sérgio Oliveira alinhou os 90 minutos numa vitória robusta que começou a ser desenhada logo aos 3 minutos pelo ucraniano Evgeniy Shakhov. Pouco depois, o holandês Diego Bisewar ampliou para 2-0, resultado com que o jogo foi para intervalo.

Na etapa complementar, o PAOK voltou à carga dobrou a contagem com golos do caboverdiano Fernando Varela (53m) e mais um de Shakhov, à hora de jogo. O polaco Karol Swiderski fixou o resultado em 5-0 a dez minutos do fim.

Este foi o terceiro título de campeão grego conquistado pelo PAOK, que sucede ao AEK de Atenas.

À mesma hora, o Olympiakos de Pedro Martins fez o que lhe competia para tentar adiar a festa do PAOK pelo menos por mais uma jornada. Venceu fora o Lamia por 3-1, com Daniel Podence e Gil Dias no onze.

Podence fez a assistência para o primeiro golo da equipa de Atenas, apontado por Mady Camara aos 35 minutos. Jean Luc empatou para a equipa da casa ao minuto 65, mas Kostas Fortounis recolocou o Olympiakos na frente pouco depois. Já perto do fim, Koka fez o 3-1 final.

Refira-se que há mais de 20 anos (1996) que o Olympiakos não estava pelo menos dois anos sem vencer a Liga grega.