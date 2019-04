Marco Silva goleia Manchester United

O Everton, de Marco Silva, goleou o Manchester United por 4-0 e quebrou um jejum de quatro anos.

Os golos dos “toffees” foram apontados por Richarlison, Sigurdsson, Digne e Walcott.

Com esta vitória, o Everton subiu ao sétimo lugar da Premier League e volta a sonhar com as competições europeias.

Já o Manchester United está a perder gás, sofre o desaire mais pesado da temporada e soma a sexta derrota nos últimos oito jogos.