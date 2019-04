Um morto e 22 feridos graves em três dias de Operação Páscoa

Uma vítima mortal e 22 feridos graves é o balanço mais recente da Operação Páscoa da GNR, que regista ainda 615 acidentes nas estradas portuguesas desde quinta-feira.

Nestes três dais de operação, a Guarda Nacional Republicana informa que deteve 135 pessoas, a larga maioria das quais por conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l: dos quase 13.400 dos condutores fiscalizados, 236 conduziam com excesso de álcool.

A condução com excesso de velocidade é outra das principais causas para as contraordenações aplicadas pela GNR.

Na sexta-feira, na A3, um acidente provocou um ferido grave e quatro ligeiros. Aconteceu durante a noite (20h00), nas portagens da Maia (sentido Norte-Sul) e envolveu quatro automóveis.

Os cinco feridos foram transportados para hospitais da zona.