Vexame do Estugarda vale despedimento do treinador

O Estugarda anunciou a saída do treinador, Markus Weinzierl, no seguimento da goleada por 6-0 sofrida no terreno do Augsburgo.

Com a derrota, o Estugarda mantém-se na 16ª posição, lugar que permite a disputa de um "play-off" com o terceiro classificado do segundo escalão. O clube está a seis pontos do Schalke 04, equipa que ocupa o 15º posto.

Nico Willig, que orientava os sub-19 do clube, vai ocupar o cargo para as últimas quatro jornadas do campeonato.