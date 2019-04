Quatro esfaqueados em Guimarães

Quatro pessoas terão sido esfaqueadas, este sábado, em Fermentões, Guimarães. O agressor estará em fuga.

A informação está a ser avançada pelo Correio da Manhã.

Segundo a mesma fonte, os feridos estão a ser socorridos pelos Bombeiros de Guimarães e por uma equipa médica de emergência e reanimação do INEM.

A PSP também foi chamada ao local.

De acordo com informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil (ANEPC), pelas 23h00 estavam no local 14 operacionais, apoiados por sete veículos. Além dos bombeiros, foram enviados para o local elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



[em atualização]