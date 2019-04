Atenção Rio Ave e Belenenses. Santa Clara aponta ao sétimo lugar

O Santa Clara, atualmente no nono lugar da I Liga, aponta ainda ao sétimo lugar e a um novo recorde de pontos do clube no principal escalão do futebol português. A garantia é dada pelo treinador da formação açoriana, João Henriques, que não se satisfaz com a quase garantida manutenção.

"Temos 37 pontos, estamos tranquilos. A manutenção ainda não é certa mas está bem encaminhada, mas não pensamos nisso. Olhamos só para cima. Estamos no nono lugar, a três pontos do sétimo e vamos lutar contra todos os adversários. Queremos bater o recorde dos 37 pontos e alcançar a melhor marca possível", disse.

O Santa Clara persegue o Rio Ave, 8º com 38 pontos, e o Belenenses, com 40 pontos. Atrás do clube açorianos está o Portimonense, em 10º, com 33 pontos, a quatro do Santa Clara.