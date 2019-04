João Henriques satisfeito. "Foi pena os pontos não terem acompanhado a exibição"

João Henriques, treinador do Santa Clara, elogiou a exibição da sua equipa no Estádio do Dragão, e lamentou apenas o resultado final, que se traduziu na derrota da equipa açoriana.

"Mantivemos a nossa imagem. Foi pena os pontos não terem acompanhado a exibição. Esta nossa forma de ser vai continuar até ao final da época. Queríamos mais, mas não levamos nada, só o orgulho de uma boa exibição", começou por dizer à Sport TV.

O técnico fez uma detalhada análise da partida, reconhecendo mérito na equipa portista, mas enaltecendo a forma de jogar dos seus jogadores, que conseguiram criar muito perigo no Dragão e, inclusive, marcar dois golos, anulados corretamente por fora-de-jogo.

"Marcámos dois golos, por fora-de-jogo é certo, mas chegamos lá, com princípios muito nossos. É um grupo fantástico, conseguimos assustar o FC Porto. Entramos bem e eles tiveram ainda mais respeito por nós. Sofremos um golo, mérito deles que descobriram espaços onde os queríamos fechar. Na segunda parte, grande defesa do Casillas e do Marco. Jogámos olhos nos olhos, saímos a jogar, procurámos espaços entre linhas, fizemos tudo o que estamos a trabalhar desde o início da temporada", rematou.