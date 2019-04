Sérgio analisa vitória importante contra o Santa Clara. "Faltou matar o jogo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, destaca uma vitória importante por 1-0 contra o Santa Clara, na ressaca da eliminação da Liga dos Campeões frente ao Liverpool. Em declarações à Sport TV, no final do jogo, Sérgio admite que faltou matar o jogo para maior tranquilidade na partida.

"Foi um jogo com dificuldade a cima da média, pelo pouco descanso após a Liga dos Campeões e pela valia do adversário, que é muito organizado. Hoje apareceu em 4-4-2 losango, diferente do normal 4-3-3, e isso dificultou-nos um pouco. Fizemos o golo, poderíamos ter feito mais, mas tivemos a posse de bola, mas faltou matar o jogo e, por isso, não o conseguimos controlar", disse o técnico.

O técnico dos dragões deixa ainda rasgados elogios à equipa de João Henriques pelo percurso tranquilo esta temporada: "Foi uma vitória importante, e fica a boa imagem do Santa Clara. Tem feito um campeonato fantástico, subir de divisão e afirmar-se desta forma na I Liga não é fácil".

Sérgio parabenizou a atitude dos jogadores e deixa as contas do título para o final da época: "Parabéns aos jogadores pela mentalidade forte que tiveram. Agora é olhar para o Rio Ave, faltam quatro jogos e estamos preparados. Dependemos de nós para ganhar os nossos jogos e é isso que vamos fazer. Vamos lutar pelos três pontos e no final fazemos as contas. Estamos focados em cada, jogo e em cada treino".

Pepe lesionado e Aboubakar elogiado

O defesa central ficou de fora da convocatória para a partida, e Sérgio esclareceu a situação no final do jogo, com referência também para os problemas físicos de Corona, que começou o jogo no banco de suplentes.

"O Pepe teve um pequeno problema muscular, nada de especial, mas não estava apto para jogar. O Corona estava também debilitado. Não há esses jogadores mas há outros, faz parte da vida das equipas", disse.

Aboubakar regressou hoje ao banco de suplentes do FC Porto, depois de uma grave lesão no joelho no final de setembro. O camaronês chegou a aquecer, mas não entrou. No entanto, teve a palavra na habitual roda final da equipa, e Sérgio explicou a sua importância.

"O Aboubakar é importante no grupo, no FC Porto. Teve a palavra porque esteve de regresso depois de muitos meses fora. O grupo sentiu a presença de um jogador que nos tem dado um grande contributo", rematou.