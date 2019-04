Barcelona ganha e está a duas vitórias do título

O Barcelona está a duas vitórias de revalidar o título espanhol, depois de vencer, por 2-1, a Real Sociedad em encontro da 33.ª jornada.

Os golos dos catalães foram apontados por Clément Lenglet e Jordi Alba. Pelo meio empatou Juanmi.

Cumpridas 33 das 38 rondas de La Liga, o onze de Ernesto Valverde soma 77 pontos, contra 68 do Atlético Madrid, pelo que pode sagrar-se bicampeão já na próxima ronda, se vencer em Alavés, na terça-feira, e os colchoneros perderam na receção ao Valência, um dia depois.

Precisamente o Atlético de Madrid também ganhou com dificuldades, por 1-0, no reduto do Eibar, graças a um golo do francês Thomas Lemar, aos 85 minutos.

Nos outros jogos do dia, o Celta de Vigo conseguiu uma vitória importante na luta pela manutenção, ao ganhar em casa ao Girona por 2-1, com golos de Iago Aspas e do marroquino Sofiane Boufal, enquanto o Rayo Vallecano e o Huesca empataram a zero.