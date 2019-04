Benfica com vantagem na final de voleibol

O Benfica venceu o Sporting na negra do terceiro jogo da final está a uma vitória de conquistar o campeonato nacional de voleibol.

Os encarnados ganharam o primeiro set 25-20, mas os leões reagiram e deram a volta ao marcador (25-22 e 25-23).

No quarto set, a equipa da casa acelerou e ganhou pela maior diferença do encontro (25-15), obrigando ao quinto e decisivo set.

A última partida fecha aos 15 e os encarnados ganharam por 15-10.

Na final, o Benfica lidera por 2-1. O quarto jogo da final vai decorrer quinta-feira, no Pavilhão João Rocha.

Em caso de vitória do Sporting o título vai ser decidido no quinto jogo, a disputar na Luz, no próximo sábado.

VOLEIBOL – Final

Jogo 1 Sporting 3-0 Benfica (28-26, 25-21, 25-20)

Jogo 2 Benfica 3-0 Sporting (25-20, 25-19, 25-20)

Jogo 3 Benfica 3-2 Sporting (25-20, 22-25, 23-25, 25-15, 15-10)

Jogo 4 Sporting - Benfica (25 abr 18h00)

Jogo 5 Benfica - Sporting (27 abr 18h00)