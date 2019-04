Vítor Oliveira não garante permanência no Paços de Ferreira e admite outras propostas

Vítor Oliveira, treinador do Paços de Ferreira, garantiu, este sábado, a 11ª subida de divisão da carreira, e a segunda com o emblema pacense. Em conferência de imprensa, o experiente técnico diz que ainda não tem futuro definido com o Paços de Ferreira e admite que tem outras propostas.

"Não sei onde vou estar na próxima época. Já recebi propostas e dei sempre a mesma resposta: enquanto a situação no Paços de Ferreira não estiver decidida, não me ia preocupar. Agora vou decidir para onde vou treinar", disse.

O técnico de 65 anos garante que é melhor treinar na I Liga do que no segundo escalão, mas prefere ganhar "mais vezes do que as que perde": "Sempre defendi e continuo a defender que treinar na I Liga é melhor do que treinar na II Liga. Agora, é importante ter em conta as situações em que isso acontece. Estou habituado a ganhar mais vezes do que as que perco e nem sempre na Liga isso acontece".

Vítor Oliveira subiu o Portimonense em 2017, e seguiu com a equipa algarvia para a I Liga, época que terminou em 10º lugar, antes de regressar ao segundo escalão, para subir o Paços de Ferreira.