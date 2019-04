Braga vence Feirense e mantém pressão sobre o Sporting

O Braga venceu, este sábado, no terreno do Feirense por 2-0, e mantém a pressão sobre o Sporting na luta pelo terceiro lugar.

A equipa de Santa Maria da Feira, que não vence desde a segunda jornada, entrou em campo já despromovida, depois dos resultados de sexta-feira.

O Braga precisava de vencer, depois do triunfo do Sporting em casa do Nacional, e conseguiu isso mesmo, com golos de Fransérgio e Ricardo Horta, ambos assistidos por Esgaio, que alinhou na posição de lateral-direito face à ausência de Marcelo Goiano.

Com este resultado e face à derrota do Moreirense, o Braga garantiu, matematicamente, pelo menos o quarto posto da I Liga, mas continua a sonhar com um lugar no pódio. A formação orientada por Abel Ferreira soma 64 pontos, menos três do que o Sporting.