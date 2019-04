Famalicão vence Benfica B e pode celebrar subida na próxima jornada

O Famalicão venceu, este sábado, o Benfica B, no Seixal, por 3-1, e pode celebrar a subida à I Liga já na próxima jornada.

A equipa de Carlos Pinto entrou a perder, com um golo de Nuno Santos, para as águias. A formação nortenha deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, com golos de Raphael Guzzo, Fabrício e Feliz. O jogo ficou ainda marcado pela expulsão, por acumulação de amarelos, por Alex Pinto.

O Benfica B contou com dois reforços provienientes da equipa principal, Jota e Krovinovic, que foram titular na partida e, por isso, deverão ser baixa confirmada nos convocados da equipa principal para o jogo frente ao Marítimo, na segunda-feira.

O Famalicão contou com o apoio de cerca de 200 adeptos em Lisboa, no Seixal.

Com este resultado, e face ao empate a zero da Académica contra o Mafra, o Famalicão é segundo classificado, com 60 pontos, mais nove do que o Estoril, terceiro classificado, e dez que a Académica. O Famalicão apenas precisa de vencer na próxima jornada, em casa, o Vitória de Guimarães B, para carimbar a subida ao principal escalão.

Outros resultados:

Académica 0-0 Mafra

Vitória de Guimarães B 2-2 Arouca