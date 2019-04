Sporting regressa ao trabalho horas após vitória na Madeira

O Sporting regressou, este sábado, aos trabalhos, horas após a vitória por 1-0, na Madeira, no terreno do Nacional.

Os titulares da partida limitaram-se a realizar trabalho de recuperação no ginásio, enquanto que os restantes jogadores disponíveis e não utilizados no jogo de ontem treinaram no relvado. O atleta sub-23 Pedro Marques esteve novamente integrado no treino.

De fora continuam Cristián Borja (tratamento) e Battaglia (segue o plano de recuperação).



O plantel leonino vai gozar uma folga este domingo, voltando aos treinos na segunda-feira.