Juventus vence Fiorentina e sagra-se campeã italiana

A Juventus recebeu e venceu a Fiorentina por 2-1, este sábado, vitória que permitiu à "Vecchia Signora" sagrar-se campeã italiana pela oitava vez consecutiva.

A jogar em casa, e na ressaca da eliminação dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax, a Juventus apenas precisava de um empate para vencer o título.

Apesar da vitória, a "Vecchia Signora" entrou com o pé esquerdo na partida, com o golo de Milenkovic aos 6 minutios para a Fiorentina. Numa primeira parte em que a "Viola" foi muito superior, com várias oportunidades para dilatar a vantagem, foi a Juventus que chegou ao empate, por Alex Sandro, ex-FC Porto, ao responder a um canto batido por Pjanic.

O empate servia, mas a Juventus chegou à vitória já no segundo tempo, com um autogolo de Pezzalla, aos 53 minutos.

Cristiano Ronaldo e João Cancelo foram titulares nas opções de Massimilliano Allegri, um treinador que poderá não continuar no banco de suplentes da Juve na próxima época. Este é o oitavo "scudetto" consecutivo da Juventus, e o primeiro da dupla portuguesa em Itália.