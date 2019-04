Sobe para 40 o número de mortos do naufrágio de uma embarcação no lago Kivu, na República Democrática do Congo na semana passada.

O número de vítimas foi atualizado este sábado pelo ministro interino do Interior. Foram encontrados mais 27 corpos.

A embarcação transportava quase 200 pessoas quando afundou. Segundo as autoridades, há ainda cerca de 100 desaparecidos.