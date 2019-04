Bayern de Munique vence Bremen pela margem mínima

O Bayern de Munique recebeu e venceu, este sábado, o Werder Bremen, por 1-0, jogo em que a equipa visitante esteve reduzido a dez unidades, após Veljkovic ter visto o segundo cartão amarelo.

O único golo da partida surgiu apenas aos 75 minutos, pelo central Niklas Sule, assistido por Thiago Alcântara. Renato Sanches foi suplente utilizado. Aos 87 minutos entrou para o lugar de Gnabry.

Como este resultado, o Bayern dilata a vantagem para o Dortmund na liderança do campeonato, agora com quatro pontos de diferença. Dortmund entra em campo apenas no domingo.

Outros resultados:

Augsburgo 6-0 Estugarda

Leverkusen 2-0 Nuremberga

Mainz 3-1 Dusseldorf