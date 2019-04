Benfica e Valadares na final da Taça de Portugal

O Benfica e o Valadares Gaia carimbaram, este sábado, a presença na final da Taça de Portugal de futebol feminino.

As águias venceram por 4-2 o Braga, na segunda mão da meia-final, no Minho, e deram a reviravolta à derrota consentida na primeira mão, em casa, no Estádio da Tapadinha, por 2-1.

Já o Valadares Gaia perdeu a segunda mão, em casa, por 1-0, o mesmo resultado que venceu a primeira mão, em casa do Clube Albergaria. Nas grandes penalidades, a equipa gaiense levou a melhor.

Desta forma, a final da Taça de Portugal feminina vai opor Benfica e Valadares Gaia no Jamor, a 25 de maio.