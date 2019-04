Gonzalo Plata estreia-se na equipa sub-23 do Sporting com uma assistência

Gonzalo Plata, extremo equatoriano de 18 anos, estreou-se, este sábado, e logo com uma assistência, pela equipa sub-23 do Sporting, frente ao Braga, a contar para a Liga Revelação.

O avançado, que treina regularmente com a equipa principal, sob as ordens de Marcel Keizer, entrou em jogo aos 60 minutos, e assistiu, de trivela, para o golo de Pedro Mendes, na vitória por 2-1, no Minho.

O avançado assinou pelos leões durante o mercado de janeiro, proveniente do Independiente del Valle, do Equador. Plata tem vínculo até 2024, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.