Chaves agarra-se à linha de vida após vitória em Moreira de Cónegos

O Chaves venceu, este sábado, o Moreirense por 1-0, jogo realizado em Moreira de Cónegos, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

A equipa de Ivo Vieira não conseguiu aproveitar o deslize do Vitória de Guimarães, principal rival pelo quinto lugar. Quem aproveitou foi o aflito Desportivo de Chaves, que quebrou a série de três jogos sem vencer.

O único golo da partida foi apontado aos 72 minutos, pelo central Maras.

Com este resultado, o Chaves volta a entrar na luta pela manutenção. A equipa transmontana salta para o 16º lugar, ultrapassando o Nacional da Madeira, com 28 pontos, mas a três do Tondela, que ocupa a primeira posição a cima da linha de água.