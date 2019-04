Rio Ave surpreende e goleia Belenenses no Jamor

O Rio Ave surpreendeu ao golear ao Belenenses, em pleno Estádio do Jamor, por 3-1, jogo a contar para a 30ª jornada da I Liga.

A equipa de Daniel Ramos já vencia por 2-0 ao intervalo, com um "bis" de Bruno Moreira, aos 20 e 35 minutos. Gabrielzinho e Tarantini assitiram os golos do português.

A abrir o segundo tempo, o clube vilacondense chegou ao terceiro, por Borevkovic, aos 48 minutos. Sasso respondeu para os azuis, ao minuto 73.

Com este resultado, o Belenenses não só falha a aproximação ao Vitória de Guimarães no sexto lugar, como está cada vez mais distante do quinto lugar, de acesso à Liga Europa, ocupado pelo Moreirense, a nove pontos de distância, com apenas 12 por disputar.

Para além disso, a equipa de Jorge Silas vê ainda o Rio Ave encurtar consideravelmente a distância para a sua equipa. O Rio Ave é 8º, à condição, com 38 pontos, a dois do Belenenses. Quem pode aproveitar é o Santa Clara que, em caso de vitória do Estádio do Dragão, pode igualar os 40 pontos do Belenenses.