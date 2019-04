Wolverhampton empata em casa e falha assalto ao sétimo lugar

O Wolverhampton não foi além de um empate sem golos frente ao Brighton & Hove Albion, em casa, no Moullinex Stadium.

A equipa de Nuno Espírito Santo figurou quatro portugueses no onze inicial, com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota. Rúben Vinagre foi suplente utilizado, en quanto que Ivan Cavaleiro e Hélder Costa ficaram pelo banco.

Com este empate, o Wolverhampton perde terreno na luta pelo 7º lugar, o "Best of the Rest" (em português, o melhor dos restantes), o equivalente à melhor equipa fora do "top-6" inglês, muito distante em termos de pontos. Os Wolves ocupam agora o 9º lugar, com 48 pontos somados, os mesmos que o Leicester City, que tem mais um jogo disputado, e menos um do que o Watford.

Outros resultados:

Bournemouth 0-1 Fulham

Huddersfield 1-2 Watford

West Ham 2-2 Leicester City