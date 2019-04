Manchester City vinga-se do Tottenham no campeonato

O Manchester City recebeu e venceu o Tottenham, este sábado, por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado nos instantes iniciais por Phil Foden, jovem da formação dos "citizens".

Os "citizens" conseguem uma pequena vingança perante o Tottenham, que eliminou a equipa de Pep Guardiola dos quartos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira. Com esta derrota, o Tottenham pode perder o terceiro lugar da Premier League para o Arsenal.

O Manchester City volta assim ao topo da tabela da Premier League, com mais um ponto do que o Liverpool, e com apenas quatro jornadas por disputar. Bernardo Silva foi titular e fez os 90 minutos do lado do City.

O que resta disputar para os dois candidatos ao título?

Manchester City:

Manchester United (F)

Burnley (F)

Leicester City (C)

Brighton (F)

Liverpool:

Cardiff City (F)

Huddersfield (C)

Newcastle (F)

Wolverhampton (C)