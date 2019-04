Celtics a uma vitória de eliminar os Pacers dos "play-offs"

Os Boston Celtics venceram, na madrugada de sábado, em casa dos Indiana Pacers por 104-96, e estão apenas a uma vitória de garantir presença nas meias-finais da conferência este da NBA.

Jaylen Brown e Kyrie Irving foram as grandes figuras da equipa dos Celtics. Brown fez 23 pontos, enquanto que Irving, estrela da equipa, apontou um duplo-duplo, com 19 pontos e dez assistências. Jayson Tatum, na sua segunda temporada na NBA, registou 18 pontos e sete ressaltos.

Os Celtics aparentam estar em forma para lutar por um lugar na final da NBA, depois de terem ficado muito aquém das expectativas na temporada regular, terminando em quarto lugar da conferência este, com um registo de 49 vitórias e 33 derrotas, atrás dos Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers.

Com esta vitórias, os Celtics aumentaram para 3-0 a vantagem na primeira ronda dos "play-offs" frente aos Pacers. Em caso de vitória, na próxima partida, também em Indiana, os Celtics rumam para as meias-finais da conferência este, à espera do desfecho da eliminatória entre Milwaukee Bucks e Detroit Pistons.

Outros resultados:

Orlando Magic 93-98 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 120-108 Portland Trail Blazers