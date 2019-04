Golaço de Bruno Alves salva o empate frente ao AC Milan

O defesa português Bruno Alves foi a grande figura do empate a uma bola entre Parma e AC Milan, ao apontar um fantástico golo de livre direto muito perto do apito final.

Samuel Castillejo abriu o marcado para a equipa do AC Milan, ao minuti 69. Quando a partida já se encaminhava para o seu final, Bruno Alves empatou o marcador, aos 87 minutos, com um incrível golo de livre direto, uma das especialidades do defesa central.

Aos 37 anos de idade, Bruno Alves continua a mostrar que ainda está em forma. Titular indiscutível no eixo da defesa do Parma, na época de regresso à Serie A, chegou a ser associado à Juventus no mercado de janeiro, mas acabou por renovar até 2020 com o Parma.

Com este empate, o AC Milan pode perder o quarto lugar da Serie A para a Roma, último de acesso à Liga dos Campeões. Já o Parma ocupa o 14º posto do campeonato, seis a cima do Empoli, 18º e o primeiro em zona de descida.

Veja o golo: