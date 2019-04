A13 cortada devido a acidente

A autoestrada A13 está cortada ao trânsito no sentido Norte-Sul, ao quilómetro 132, no concelho de Tomar, distrito de Santarém.

Em causa um acidente, que envolveu duas viaturas ligeiras, e provocou quatro feridos, três graves e um ligeiro. Os feridos já foram transportados para dois hospitais (pediátrico de Coimbra e Abrantes).

A informação foi confirmada à Renascença por fonte do CDOS de Santarém.

No local, estiveram 23 operacionais e dez veículos, entre as quais quatro ambulâncias e duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER/INEM), meios dos bombeiros de Tomar e Ferreira do Zêzere, GNR e o meio aéreo.