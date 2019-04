Luiz Phellype orgulhoso com a subida de divisão do Paços de Ferreira

Luiz Phellype, antigo avançado brasileiro do Paços de Ferreira, hoje ao serviço do Sporting, mostrou-se orgulhoso com a subida de divisão do clube pacense, consumada este sábado com uma vitória caseira, por 2-1, contra o Académico de Viseu.

O ponta-de-lança de 25 anos trocou o Paços pelo Sporting, em janeiro, depois de uma primeira metade de temporada a grande nível na II Liga, com nove golos apontados em 15 jogos disputados. No total, Luiz Phellype esteve duas épocas e meia contratualmente ligado ao Paços de Ferreira e somou 23 golos em 57 jogos.

Nas redes sociais, Luiz Phellype deixou um curto comentário na publicação de subida da página oficial do Paços de Ferreira. "Orgulhoso", pode ler-se. O Paços de Ferreira não hesitou em responder ao brasileiro e a convidá-lo para se juntar às celebrações: "Esta festa também é tua, estamos à tua espera".

Luiz Phellype tem estado em destaque nas últimas partidas do Sporting, com cinco golos apontados nas últimas cinco partidas.