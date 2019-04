Ucrânia. EUA vão trabalhar com qualquer um dos candidatos que vencer presidenciais

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, telefonou ao atual presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, e ao seu rival nas eleições presidenciais, Volodymyr Zelensky, para lhes transmitir que Washington trabalhará com qualquer dos vencedores da segunda volta eleitoral.

Segundo uma mensagem partilhada pelo representante especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kurt Volker, através da rede social Twitter, o chefe da diplomacia norte-americana reiterou, a ambos os candidatos, o apoio de Washington à "soberania e integridade territorial" da Ucrânia.

Os Estados Unidos e a União Europeia são aliados da Ucrânia e impuseram sanções à Rússia por anexar, em 2014, a península ucraniana da Crimeia e pelo seu apoio aos separatistas pró-russos do leste do país.

Assim, Pompeo prometeu que a Casa Branca "trabalhará com quem quer que os ucranianos elejam" no domingo na segunda volta das eleições presidenciais, a fim de assegurar o êxito de uma Ucrânia segura, próspera e livre".

Segundo as últimas sondagens, do total de eleitores que deverão participar no escrutínio, 58% apoiam o comediante e empresário Zelensky e 22% Poroshenko, enquanto outros 20% estão indecisos.

Na primeira volta das eleições, que teve lugar a 31 de março, o humorista obteve o dobro dos votos do atual mandatário, com 30,24% face a 15,95%.

Na sexta-feira, o ator de 41 anos, novato na política, mas "showman profissional", e o chefe de Estado, de 53 anos, enfrentaram-se num debate onde Poroshenko jogou à defesa, paroxismo de uma campanha fora do normal num país em conflito às portas da União Europeia.

Sob aplausos e vaias dos milhares de cidadãos que acorreram ao estádio Olimpiysky da capital, Kiev, os candidatos apresentaram as suas ideias num encontro que foi a última oportunidade de Poroshenko para tentar diminuir a vantagem que o separa do humorista e favorito das presidenciais.

Volodymyr Zelensky prometeu "quebrar o sistema" rodeando-se das "pessoas corretas, com outra mentalidade, com uma mentalidade do século XXI".

E atacou Poroshenko: "O problema nem são os corruptos que o rodeiam, e sim que nos tenha roubado durante cinco anos".

Zelensky, cuja campanha foi feita quase exclusivamente nas redes sociais, fez valer os seus 20 anos de experiência de 'stand-up', atirando frases com impacto e apresentando-se como uma "pessoa simples" face ao "presidente mais rico" da história da Ucrânia.

"Não podemos brincar com o país", replicou Poroshenko, que desde o início do debate denunciou a "total incompetência" de seu rival. "Um ator inexperiente não pode entrar em guerra com o agressor russo", afirmou.

Apresentando-se como a única barreira contra Vladimir Putin, o presidente insistiu nos últimos dias sobre os riscos de o país, que enfrenta a pior crise desde a independência em 1991, mergulhar no desconhecido.