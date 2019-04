Bernardo Silva nomeado para melhor jogador do ano da Premier League

Bernardo Silva, médio português do Manchester City, está nomeado para os prémios de melhor jogador e melhor jovem jogador da temporada 2018/19 da Premier League.

Na sua segunda temporada nos "citizens", Bernardo apontou, até à datra, seis golos e oito assistências em 32 jogos disputados no campeonato inglês, e tornou-se uma peça fundamental na equipa de Pep Guardiola.

Para o prémio de melhor jogador da temporada, Bernardo terá ultrapassar os outros nomeados: Sergio Aguero e Sterling, do Manchester City, Sadio Mané e Van Dijk, do Liverpool, e Eden Hazard, do Chelsea.

No que diz respeito ao galardão de melhor jovem da época, o médio de 24 anos concorre com Trent Alexander Arnold (Liverpool), David Brooks (Bournemouth), Marcus Rashford (Manchester United), Declan Rice (West Ham) e Raheem Sterling (Manchester City).

Bernardo Silva procura ser o segundo português a vencer o prémio, depois de Cristiano Ronaldo, que venceu os dois galardões em 2007. O Manchester City pagou 50 milhões de euros ao Mónaco para contratar Bernardo Silva, no arranque da temporada 2017/18. No total, soma 21 golos em 99 jogos disputados com a camisola dos "citizens".

Formado no Benfica, Bernardo Silva fez apenas três jogos pela equipa principal das águias, na temporada 2013/14. O médio português impôs-se na elite do futebol europeu no Mónaco, que representou entre 2014 e 2017 e ajudou a conquistar o campeonato em 2016/17, que quebrou a hegemonia do Paris Saint-Germain.