Fugas de informação na nomeações de árbitros dão origem a polémica

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que vai investigar a fuga de informação relativa à nomeação dos árbitros para as partidas deste sábado da I Liga, disse à Lusa uma fonte do órgão.

César Boaventura, agente de futebol, publicou, este sábado, nas redes sociais, uma conversa com data de sexta-feira, cujo destinatário estava ocultado, que revelava as nomeações para algumas das partidas mais importantes da ronda 30 da I Liga: Manuel Oliveira no FC Porto-Santa Clara, Fábio Veríssimo no Feirense-Braga, e também Carlos Xistra no Nacional-Sporting, que decorreu na sexta-feira.

O CA da FPF já anunciou que vai investigar os procedimentos utilizados nas nomeações das equipas de arbitragem. Fontelas Gomes, presidente do órgão, questionou a Liga para revelar todos os passos na divulgação dos árbitros.