Dez feridos graves e 438 acidentes em dois dias de Operação Páscoa

Nos dois primeiros dias da Operação Páscoa, a GNR já conta 438 acidentes nas estradas, donde resultaram 10 feridos graves.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana divulgado neste sábado, só na quinta e sexta-feira foram detetados 120 condutores com excesso de álcool, dos quais 52 foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

A GNR deteve também 18 pessoas por conduzirem sem carta.

Entre as contraordenações detetadas na fiscalização, destacam-se 928 conduções em excesso de velocidade, além de contraordenações por falta de inspeção periódica obrigatória (128), uso indevido do telemóvel no exercício da condução (108), falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (81) e ainda por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (49).

A Operação Páscoa começou na quinta-feira e decorre até segunda-feira.

Os militares estão especialmente atentos a comportamentos de risco que ponham em causa a segurança dos condutores e a de terceiros.