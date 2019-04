Lyon vence e reforça terceiro lugar em França

O Lyon recebeu e venceu o Angers por 2-1, resultado que permite à formação em que atua o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, que foi titular, reforçar o terceiro lugar no campeonato francês de futebol.

Houssem Aouar marcou os dois golos do Lyon. Pelos visitantes descontou Lucas Tousart, com um golo na própria baliza.

Com os três pontos conquistados, o Lyon soma agora 59 e segue na terceira posição do campeonato gaulês, cinco pontos atrás do Lille e seis pontos à frente do Saint-Étienne, duas equipas que têm menos um jogo.

Em primeiro, a longa distância, continua o Paris Saint-Germain que, apesar de contar com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos da Liga, soma 81 pontos e pode assegurar no fim de semana a revalidação do título.

No outro jogo do dia, o Dijon bateu em casa o Rennes por 3-2, mantendo-se na corrida pela manutenção, embora continue abaixo da linha de água.