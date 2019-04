A oração do Papa no final da Via Sacra desta Sexta-feira Santa foi dedicada a todas as cruzes do mundo.

A destacar:

a cruz dos pequenos, feridos na sua inocência e na sua pureza;

a cruz da Igreja, que se sente agredida continuamente, por dentro e por fora.

a cruz das pessoas sós e abandonadas, até pelos próprios filhos e parentes;

a cruz das nossas fraquezas, hipocrisias, traições, pecados e de tantas promessas quebradas;

a cruz dos migrantes que encontram as portas fechadas por causa do medo e dos corações blindados por cálculos políticos;

Mas também:

a cruz das famílias desfeitas pela traição, pelas seduções do maligno ou da ligeireza homicida e do egoísmo;

a cruz das pessoas que não têm o conforto da fé.

a cruz dos idosos que se arrastam sob o peso dos anos e da solidão;

a cruz da nossa casa comum, que padece seriamente sob o nosso olhar egoísta e cego da avidez e do poder;

a cruz das pessoas com fome de pão e de amor;

a cruz das pessoas com sede de justiça e de paz;

A Via Sacra decorreu no Coliseu de Roma. Recorde aqui as meditações da irmã Eugenia Bonetti.