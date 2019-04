Via Sacra com o Papa no Coliseu de Roma. Meditações da irmã Eugenia Bonetti

A Via Sacra no Coliseu de Roma, nesta Sexta-Feira Santa, vai recordar em 14 Estações todas as vítimas do tráfico humano, em especial os menores, as mulheres forçadas à prostituição e os migrantes.

A celebração presidida pelo Papa Francisco começa às 21h15 (menos uma hora em Lisboa). Este ano as meditações da Via Sacra foram confiadas à religiosa Eugenia Bonetti, uma irmã missionária da Consolata que é também presidente da Associação “Slaves no more” (Escravos nunca mais), que se tem dedicado à defesa dos mais explorados e excluídos da sociedade.

Siga o vídeo em direto.