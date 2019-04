Foram três horas bem aplicadas. João Domingues nas meias-finais na Tunísia

João Domingues está nas meias-finais do Challenger de Tunes, na Tunísia. O tenista português esteve quase três horas em "court" para bater Gian Marco Moroni. João Domingues abriu uma vantagem grande no primeiro set, mas permitiu a recuperação do italiano, que acabou por vencer, por 7-5.

Moroni, 271 do "ranking" mundial, motivou-se, mas não conseguiu superiorizar-se ao português, perdendo os parciais seguintes, por 6-4 e 7-5.

Nas meias-finais, Domingues (221) vai defrontar o brasileiro Thomaz Bellucci, 223 da classificação ATP.