Tragédia na Madeira. Maioria dos feridos volta amanhã para Alemanha

A maioria dos alemães que ficaram feridos no despiste de um autocarro turístico na Madeira vai regressar no sábado à Alemanha. A informação foi prestada pelo Presidente da República, depois de ter visitado alguns feridos que ainda se encontram no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou, no hospital, seis feridos alemães e os dois portugueses, dando conta da satisfação dos serviços que lhes tem sido prestados.



“Tem sido inexcedível a resposta, o acolhimento, o apoio. A grande maioria parte amanhã para a Alemanha, mas parte com essa noção muito clara e isso é muito reconfortante porque confirma a qualidade desta instituição que se deve à qualidade humana daqueles que aqui trabalham”, relatou Marcelo.

Nesta declaração aos jornalistas à porta do hospital, o chefe de Estado foi questionado sobre a investigação em torno do que terá motivado o acidente. "Eu acompanho o que se passa, está a decorrer nos termos normais, sob responsabilidade da instituição que tem a seu cargo esse tipo de investigação, com a colaboração das autoridades competentes", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa disse também que "isso está a correr de forma muito rápida e muito eficiente, e a seu tempo saberá as conclusões".

"Este é ainda o momento de testemunhar solidariedade, agradecer a capacidade de resposta dos muitos e das muitas que souberam estar à altura das circunstâncias e a excederem-se, e por outro lado manifestar uma determinação em relação ao futuro", sustentou, referindo que "este é o significado do dia de hoje".